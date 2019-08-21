بثلاثية العهد.. الاتحاد على أعتاب ثمن نهائي «العربية»

اقترب فريق الاتحاد الأول لكرة القدم، من دور الـ16 من بطولة كأس محمد السادس للأندية الأبطال إثر تغلبه على ضيفه العهد البناني بنتيجة 3-0 خلال المواجهة التي جمعتهما في ذهاب دور الـ32 من البطولة العربية على ملعب الملك عبدالله الرياضية في جدة “الجوهرة المشعة” الثلاثاء.
سجل أهداف الاتحاد البرازيلي رومارينهو الدقيقة “15”، والمغربي مروان داكوستا “29” والصربي الكسندر بريجوفيتش “39”.
افتتح البرازيلي رومارينهو التسجيل لفريقه الاتحاد عند الدقيقة 15 مستفيداً من تمريرة زميله الأرجنتيني إمليانو فيتشو. فيما حرمت العارضة الصربي الكسندر بريجوفيتش.
وتواصل ضغط لاعبو الاتحاد على ضيفهم حتى تمكن المغربي مروان داكوستا من تعزيز تقدم فريقه بهدف ثاني من رأسية عند الدقيقة 29. قبل أن يعود بريجوفيتش بالهدف الثالث لفريقه عند الدقيقة 39 انتهى عليه الشوط الأول.وفق “الرياضية”.
في الشوط الثاني تقاسم الضيوف مع فريق الاتحاد الاداء وظهرت خطورتهم امام مرمى عساف القرني الذي تصدى لتسديداتهم ليحافظ على نظافة شباكه، فيما فشل لاعبو الاتحاد في زيادة غلتهم في هذا الشوط لتنتهي المباراة بذات نتيجة الشوط الأبفوز الفريق الغربي بثلاثة أهداف مقابل لاشئ.
هذا، وسيتجدد لقاء الفريقين في مواجهة الغياب على ملعب المدينة الرياضية في بيروت 31 أغسطس الحالي لتحديد الفريق المتاهل للدور المقبل من البطولة العربية.