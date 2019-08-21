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اخبار رياضية > في نسخته الأقوى.. غداً انطلاق دوري المحترفين بمواجهتين
21/08/2019   1:38 م

في نسخته الأقوى.. غداً انطلاق دوري المحترفين بمواجهتين

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تنطلق غدا (الخميس) منافسات النسخة الجديدة لكأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لموسم 2019 -2020.

ويدشن بطل النسخة الماضية النصر مواجهات الجولة الافتتاحية من المسابقة عندما يستقبل على استاد الملك فهد الدولي في الرياض فريق ضمك الوافد الجديد لدوري المحترفين، فيما يشهد ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة مباراة الأهلي ونظيره العدالة في ثاني لقاءات اليوم الأول من الجولة الافتتاحية للدوري.

ومن المنتظر أن تكون النسخة الجديدة للدوري هي الأقوى والأضخم في تاريخ البطولة، وذلك بعد الدعم الكبير الذي حظيت به الأندية من ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.وفق “أخبار 24”.

وتعد هذه النسخة من البطولة هي الثانية عشرة، بعد أن تم إقرار دوري المحترفين بنظام الاحتراف الكامل في موسم (2009-2008).

في نسخته الأقوى.. غداً انطلاق دوري المحترفين بمواجهتين

اخبار رياضية
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