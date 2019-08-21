“شرطة الرياض” تطيح بشخصين داهما غرف السائقين بالمنازل وسلبا نقودهم تحت تهديد السِلاح

صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، أن الأجهزة الأمنية باشرت مساء أول من أمس الإثنين بلاغاتٍ متوالية عن اقتحام شخصين لغرف السائقين بالمنازل وسلب ما بحوزتهم من نقود وممتلكات ومفاتيح للمركبات تحت تهديد السلاح.
وأوضح المتحدث أن معظم الجرائم تمركزت بأحياء شمال العاصمة الرياض، نتج عن إحداها إصابة سائقٍ خاص بعيارٍ ناري بالفخذ، وقد تمكنت دوريات الأمن بمنطقة الرياض بعد تطويق المنطقة وإجراء المسح الأمني الميداني، من رصد المتهمين ومتابعتهما وتضييق الخناق عليهما والقبض عليهما، حيث تبين أنهما مواطنان (في العقد الثاني من العمر).
وأضاف،أنه ضبط بحوزتهما سِلاح ناري (مسدس ) و(11) طلقة حية و(191) حبة من مادةٍ محظورة وقطع من مادة الحشيش المخدر، حيث جرى إيقافهما واتخاذ كافة الإجراءات النظامية بحقهما .وفق “أخبار 24”.