بحوزته مخدرات وسِلاح وأعيرة نارية.. الإطاحة بأحد المروجين بمحافظة الداير متلبسا

تمكنت الأجهزة الأمنية بمحافظة الداير، من الإطاحة بأحد مروجي المخدرات المخالفين لنظام الإقامة، بعد تورطه في تهريب وترويج المخدرات بكافة أنواعها.
ونفذت اللجنة الأمنية المشتركة بالمحافظة والممثلة في دوريات الإمارة بمساندة قوة الأفواج الأمنية، بعد رصد ومتابعة من رجال الضبط، عملية أمنية تمكنت خلالها من القبض على المروج في وضعية تلبس، وبحوزته عدد من الأصناف المخدرة والأعيرة النارية ومسدس.
من جانبه، وجه محافظ الداير نايف بن ناصر بن لبدة، الشكر للأجهزة الأمنية على جهودها في ضبط الأمن وحفظ سلامة الوطن.وفق “أخبار 24”.