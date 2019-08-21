استقبل ضيوف إماراتيون الأمير خالد الفيصل الذي رعى مساء أمس الثلاثاء حفل مهرجان سوق عكاظ وهم ينشدون مقولة الأمير “الإماراتي سعودي والسعودي إماراتي”.
وألقى مقدم برنامج شاعر المليون الإعلامي الإماراتي حسين العامري قصيدة عصماء أمام الأمير الذي رعى حفل مهرجان سوق عكاظ أمس نيابة عن خادم الحرمين الشريفين.
وأظهر مقطع فيديو متداول زيارة خالد الفيصل لجناح دولة الإمارات بالمهرجان، حيث استوقفه الإعلامي العامري وبدأ بإلقاء القصيدة التي تعبر عن التلاحم والتعاضد بين أبناء المملكة وأبناء الإمارات.
ومن أبيات القصيدة:
حنا معِك يا قبلة الإسلام
وبنفس العهد إنا نصون ترابك
وعهد الرجال إيمانها
دمتي لنا رمز السطع
معنى العطا عز وسند
يا ديرة ما صكت بوجه العرب بيبانها
من دار أبو سلطان جينا نحتفل
أما بعد.. دار السعودية والفلاحي هنا برهانها
السقف واحد والجسد واحد
ونبقى للأبد مصيرنا واحد
وفي وجه العدا بركانها