شرطة دبي تطرح حوافز وخصومات مقابل الالتزام مرورياً

أطلقت القيادة العامة لشرطة دبي، للعام الثاني على التوالي مبادرة حملة “يوم بلا حوادث”؛ بهدف توعية أفراد المجتمع والسائقين بإجراءات السلامة المرورية، من خلال التعهد في “وثيقة تعهد”.
وجاء في التفاصيل أن شرطة دبي قدمت حزمة من الحوافز تشمل مكافآت عينية وخصم 50% في الرسوم والحجز و50% من النقاط السوداء ومنح نقاط بيضاء، مقابل التوقيع على وثيقة التعهد بالالتزام بقوانين السير والمرور، وكانت النتائج مبشّرة بعد أن انخفض عدد الوفيات.
وأوضح مدير الإدارة العامة للمرور بالإنابة، العقيد جمعة بن سويدان، أن الحملة شملت مواقع التواصل الاجتماعي، ووسائل الإعلام والمراكز التجارية، داعياً جميع الأفراد إلى التسجيل في الصفحة الرسمية المخصصة للحملة “يوم بلا حوادث”، على الموقع الرسمي لشرطة دبي.وفق “أخبار 24”.
وأضاف أن الدورة الماضية للحملة لم تسجل حالة وفاة مرورية واحدة خلال هذا اليوم، وانخفض مؤشر الحوادث البسيطة إلى 50% بواقع 4 حوادث، و6 سيارات متضررة مقابل 15 في اليوم الدراسي الأول من عام 2017.