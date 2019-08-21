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أخبار محلية > “الجوازات”: استخراج المرأة فوق ٢١ عاماً الجواز دون تصريح يستوجب حالياً مراجعتنا
21/08/2019   8:32 ص

“الجوازات”: استخراج المرأة فوق ٢١ عاماً الجواز دون تصريح يستوجب حالياً مراجعتنا

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أكدت المديرية العامة للجوازات أنه يجب على المرأة فوق 21 عاماً، والتي ترغب في إصدار جواز سفر بدون تصريح مراجعتها حالياً.

وردت المديرية العامة للجوازات عبر حسابها بـ”تويتر”، على استفسار أحد المغرّدين حول إمكانية استخدام المرأة منصة “أبشر” لإنهاء إجراءات إصدار جواز السفر، بضرورة مراجعتها لإنهاء الأمر.

وكانت المديرية العامة للجوازات قد بدأت في استقبال طلبات النساء اللاتي يبلغن من العمر (21) عاماً فأكثر لإصدار أو تجديد جوازات السفر، والسفر خارج السعودية دون الحاجة لتصريح تنفيذاً للأمر الملكي.وفق “أخبار 24”.

“الجوازات”: استخراج المرأة فوق ٢١ عاماً الجواز دون تصريح يستوجب حالياً مراجعتنا

أخبار محلية
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