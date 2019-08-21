أظهر مقطع فيديو متداول موقفاً إنسانياً من طبيب سعودي تجاه عامل نظافة؛ حيث قام الطبيب بفحص العامل بعدما لاحظ شعوره بالتعب، واصطحبه إلى المستشفى للاطمئنان على صحته.
وبيّن الفيديو الذي وثّقه ابن عم الطبيب لحظة قيامه بفحص العامل داخل مقهى كان يجلس فيه بعدما أحضر سماعة الكشف من سيارته، قبل أن يأخذه إلى المستشفى لإجراء الفحوصات له حيث استدعت حالته ذلك.
وأبدى عامل النظافة ردَّ فعلٍ مؤثراً تجاه الطبيب الذي يدعى عبدالله؛ حيث بكى متأثراً وقام بشكره بشدة وقبّل يده بعدما ساهم تدخله في إنقاذه، فيما أشاد متداولو الفيديو بتصرف عبدالله ووصفوه بأنه خير ممثل للأطباء السعوديين.
وفق “أخبار 24”.