افتتح أمير منطقة الجوف الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز، أمس الثلاثاء، عدة مشاريع صحية ووضع حجر أساسٍ لمشروعات أخرى بقيمة إجمالية تجاوزت 600 مليون ريال، وذلك في مركز الملك عبدالله الثقافي بمدينة سكاكا.
جاء ذلك في احتفالٍ حضره وزير الصحة توفيق الربيعة؛ حيث تم استعراض إنجازات صحة الجوف ضمن برنامج أداء الصحة الذي نجح عبر العديد من المبادرات بتحسين الخدمة المقدمة للمرضى، إلى جانب مشروع تطوير وتحسين العيادات الخارجية بمستشفيات الجوف.
وتضمّنت تلك المشاريع: مشروع تطوير الموقع العام لمستشفى الأمير متعب بن عبدالعزيز، ومشروع تأهيل سكن مستشفى النساء والولادة والأطفال بالجوف، ومشروع تأهيل سكن مستشفى دومة الجندل.
إلى جانب مشاريع: تأهيل سكن الممرضات الداخلي بمستشفى الملك عبدالعزيز التخصصي، ومشروع المرحلة الأولى من ترميم سكن العائلات بمستشفى الملك عبدالعزيز التخصصي، ومشروع تطوير وتأهيل مركز صحي الشلهوب.
كما تم تدشين 15 مشروعاً صحياً، شملت: المختبر الإقليمي وبنك الدم ومركز السموم بالجوف، وترميم مبنى أصدقاء المرضى (العلاج الطبيعي)، وإسكان مستشفى الملك عبدالعزيز التخصصي بمرحلتيه، إسكان مستشفى الأمير متعب بمرحلتيه.
إضافةً إلى تأثيث وتجهيز إسكانات الجوف، ووحدة معالجة الأورام بمستشفى الملك عبدالعزيز التخصصي، وتطوير استقبال العيادات الخارجية بمستشفى الأمير متعب، وتطوير مبنى المديرية العامة للشئون الصحية بالجوف.
إلى جانب إحلال وتطوير غرف العزل النفسي بمستشفى الأمل والصحة النفسية بالجوف، والإحلال غير الطبي لأنظمة مستشفى دومة الجندل العام، ومركز القلب بالقريات والمختبر الإقليمي بالقريات وتطوير وتأهيل مركز طب الأسنان بالقريات.
وفق “أخبار 24”.