شُبان يشوون تمساحاً بعد اصطياده.. و”الخثلان” يوضح حكم أكله

أظهر مقطع فيديو متداول قيام شُبان باصطياد تمساح وشويه، فيما أوضح الدكتور سعد الخثلان، الأستاذ في كلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود، حكم أكل لحم التمساح، موضحاً أن هناك اختلافاً بين العلماء في حكم أكله.
وقال “الخثلان” في تغريدة عبر حسابة بـ”تويتر”، إن العلماء اختلفوا في حكم أكل التمساح فمنهم من ذهب إلى حلّ أكله لأنه حيوان بحري، والقول الثاني إنه يحرم أكله وهو مذهب الشافعية والحنابلة لأنه حيوان ذو ناب.
وأضاف أن القول الراجح يُحرّم أكل التمساح؛ لأنه من الحيوانات المفترسة وله ناب يفترس به الإنسان والحيوان، وهو من الحيوانات البرمائية وليس من الحيوانات البحرية، ومستخبث عند كثير من الناس، مستشهداً بنهى النبيﷺ عن كل ناب من السباع. وفق”أخبار 24″.
وقد أُثيرت التساؤلات حول حكم أكل التمساح، بعدما انتشر مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي لمجموعة أشخاص اصطادوا تمساحاً، وقاموا بشويه.