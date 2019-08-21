توّج أمير منطقة مكة الأمير خالد الفيصل بن عبدالعزيز، مساء اليوم الثلاثاء، المتسابق السعودي محمد إبراهيم يعقوب بلقب “شاعر عكاظ” لهذا العام، وذلك خلال حفل سوق عكاظ ضمن موسم الطائف.
وبحصول الشاعر السعودي على اللقب يحصل أيضاً على “بردة عكاظ” في الشعر العامودي، حيث ألقى على الحضور واللجنة نصه الاحتفالي واصفاً كتابة الشعر بـ”الشهد والحنظل”.
وكان يعقوب قد حصل منذ أعوام على لقب الوصيف في برنامج “أمير الشعراء” في أبوظبي، وفاز بجائزة وزارة الثقافة للكتابة، وصدر له عدد من الدواوين الشعرية.وفق “أخبار 24”.
من جانبها، باركت وزارة التعليم للشاعر محمد يعقوب هذا الفوز، كونه يعمل معلماً بإدارة تعليم جازان.
فيما فاز بالمركز الثاني الشاعر عبدالله عبيد، وفاز بالمركز الثالث الشاعر شتيوي الغيثي.
يفوز بلقبِ #شاعر_عكاظ لهذه السنة الشاعر محمد إبراهيم يعقوب من السعودية بكلماتٍ تتجلَّى كصوته، وبُردةٍ تليق به، قلَّدها إياه سمو الأمير #خالد_الفيصل pic.twitter.com/glNQDEBzwP
— سوق عكاظ (@soqokaz) ٢٠أغسطس ٢٠١٩
#وزارة_التعليم تهنئ #المعلم الشاعر محمد بن إبراهيم يعقوب من #تعليم_جازان بفوزه في مسابقة #شاعر_عكاظ وتَقَلُّدِه بردة #عكاظ. pic.twitter.com/VmyjSfTAiO
— وزارة التعليم -عام (@moe_gov_sa) ٢٠أغسطس ٢٠١٩