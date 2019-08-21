دعت الهيئة العامة للزكاة والدخل، اليوم الثلاثاء، جميع المنشآت التي تتجاوز توريداتها 40 مليون ريال، إلى تقديم إقراراتها الضريبية لشهر يوليو 2019م قبل نهاية شهر أغسطس الجاري.
ويتوجّب على المنشآت التي تتجاوز توريداتها السنوية من السلع والخدمات الخاضعة للضريبة 40 مليون ريال، تقديم إقراراتها قبل نهاية الشهر التالي للشهر الخاص بالفترة الضريبية.
ويتم دفع غرامة مالية لا تقل عن 5% ولا تزيد عن 25%، وذلك عند عدم تقديم المنشأة الإقرار الضريبي خلال المدة المحددة، وغرامة للتأخر في السداد تعادل 5% من قيمة الضريبة عن كل شهر.
ويحق للمنشآت تصحيح إقراراتها الضريبية التي سبق لها تقديمها عن فترة ضريبية سابقة، شريطة إخطار الهيئة بذلك خلال مدة أقصاها 20 يوماً من تاريخ علمه بالخطأ.
كما يحق للمنشأة في حال وجود خطأ في تسجيل البيانات المالية السنوية، تغيير فترة تقديم إقراراتها الضريبية من إقرارات شهرية إلى ربع سنوية والعكس.
وفق “أخبار 24”.