حماية العظام والقلب وتجنب الإصـابة بالسرطان.. فوائد صحية عديدة للبطاطس

بسبب نكهتها ومذاقها اللذيذ، تعد البطاطس الأكثر انتشاراً حول العالم وحباً عند الصغار والكبار، ومؤخراً ظهرت عدة دراسات تشير إلى وجود منافع صحية لتناول البطاطس حسب طريقة الطهي.
وأوضح خبراء في الصحة والتغذية وفقاً لموقع “ويب طب”، أن البطاطس تحتوي على نسبة كبيرة من البروتين والكربوهيدرات المفيدة للجسم، لكنهم نصحوا بالابتعاد عن البطاطس المقلية؛ لاحتوائها على نسبة كبيرة من الدهون.
وتساهم البطاطس في حماية العظام؛ لاحتوائها على الحديد والفسفور والكالسيوم، كما تعزز صحة القلب بفضل احتوائها على كمية مهمة من الألياف الغذائية والبوتاسيوم والفيتامينات المعززة لصحة القلب.
وتعمل البطاطس كذلك على خفض خطر الإصـابة بالسرطان لاحتوائها على الفولات الذي له دور في إصلاح الشيفرة الوراثية المتضررة في الجسم ومنع الخلايا السرطانية من الانتشار.
ويساعد البوتاسيوم الموجود في البطاطس في ضبط مستويات ضغط الـدم من خلال توسيع الأوعية الدمـوية والحفاظ على استرخائها، كما أنها تخفض خطر الإصـابة بالالتهابات وتحمي من الإصـابة بالإمساك، وتعزز عملية الهضم.