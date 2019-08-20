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أخبار محلية > مدير إدارة شؤون سفر السعوديين: جميع المنافذ بدأت العمل بالتعديلات الجديدة
20/08/2019   11:13 م

مدير إدارة شؤون سفر السعوديين: جميع المنافذ بدأت العمل بالتعديلات الجديدة

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قال مدير الإدارة العامة لشؤون سفر السعوديين اللواء سلمان المحيا إن جميع المنافذ بدأت في تفعيل العمل بالتعديلات على نظامي وثائق السفر والأحوال المدنية.

وأكد – خلال مداخلة هاتفية على قناة “الإخبارية” – أن جميع الخدمات المتعلقة بالتعديلات الجديدة فعّالة على مدار الساعة باستثناء خدمة “أبشر” التي ستكون جاهزة خلال ساعات.

ودعا اللواء المحيا إلى أخذ المعلومات الدقيقة من القنوات الرسمية وتجاهل ما ينشر في وسائل التواصل الاجتماعي إلا عبر ما تنشره الحسابات الرسمية للجهات الحكومية ذات العلاقة، مشيراً إلى أن الجوازات حدّثت جميع مواقعها وتطبيقاتها بالمعلومات الكافية حول هذا الموضوع.وفق “أخبار 24”.

مدير إدارة شؤون سفر السعوديين: جميع المنافذ بدأت العمل بالتعديلات الجديدة

أخبار محلية
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