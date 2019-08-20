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أخبار محلية > بالفيديو.. خالد الفيصل يرعى حفل “مهرجان عكاظ” ويشهد أوبريت “عرب 501م”
20/08/2019   11:12 م

بالفيديو.. خالد الفيصل يرعى حفل “مهرجان عكاظ” ويشهد أوبريت “عرب 501م”

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رعى أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل – مساء اليوم الثلاثاء – حفل مهرجان سوق عكاظ نيابة عن خادم الحرمين الشريفين.

وشهد الفيصل انطلاق الحفل والأوبريت (عرب 501م) الذي تضمنه حفل المهرجان الذي يقام ضمن فعاليات “موسم الطائف”.

وحضر الحفل عدد من الوزراء وممثلي البعثات الدبلوماسية والمثقفين من المملكة وخارجها، ورئيس الهيئة العامة للسياحة رئيس لجنة موسم الطائف أحمد الخطيب.وفق “أخبار 24”.

بالفيديو.. خالد الفيصل يرعى حفل “مهرجان عكاظ” ويشهد أوبريت “عرب 501م”

أخبار محلية
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