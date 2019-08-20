بالفيديو.. خالد الفيصل يرعى حفل “مهرجان عكاظ” ويشهد أوبريت “عرب 501م”

رعى أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل – مساء اليوم الثلاثاء – حفل مهرجان سوق عكاظ نيابة عن خادم الحرمين الشريفين.
وشهد الفيصل انطلاق الحفل والأوبريت (عرب 501م) الذي تضمنه حفل المهرجان الذي يقام ضمن فعاليات “موسم الطائف”.
وحضر الحفل عدد من الوزراء وممثلي البعثات الدبلوماسية والمثقفين من المملكة وخارجها، ورئيس الهيئة العامة للسياحة رئيس لجنة موسم الطائف أحمد الخطيب.وفق “أخبار 24”.
نيابةً عن خادم الحرمين الشريفين
وبرعايةٍ كريمةٍ من صاحب السمو الملكي الأمير #خالد_الفيصل ينطلق #أوبريت_عرب501م في #سوق_عكاظ
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— سوق عكاظ (@soqokaz) ٢٠أغسطس ٢٠١٩