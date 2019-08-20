محامي المرأة في “فيديو رمي الحجر”: كانت في زيارة لمكة.. ولا قرابة بينها والطرف الآخر

أفصح محامي المرأة – التي ظهرت في مقطع فيديو متداول وهي تتلاسن مع رجل كان يمسك حجراً في يده وقذفه تجاهها – عن بعض تفاصيل الحـادثة.
وقال المحامي فراس الطرابلسي – وفقاً لـ”سبق” – إنّ موكلته كانت تزور مكة المكرمة مع أسرتها، ولا تربطها صلة قرابة مع الطرف الآخر.
وأضاف أن الرجل الظاهر في المقطع رمى الحجر تجاهها بعد استنجادها بأحد أقاربها، وقدمتْ بلاغها للجهات الأمنية عبر تطبيق “كلنا أمن”، وجرى توجيهها للشرطة لتسجيل بلاغها وأخذ إفادتها.
وأفاد الطرابلسي بأن القضية لا تزال قيد النظر والتحقيق لدى الجهات المختصة.
يشار إلى أن شرطة منطقة مكة المكرمة ألقت القبض على الرجل الظاهر في المقطع، وأوضحت أنه مواطن في العقد الرابع من العمر، وذلك بعد انتشار مقطع الفيديو في تويتر تحت وسم “معتدي على فتاة بمكة”.