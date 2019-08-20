الاستئناف تؤيد حكماً بإلغاء قرار صحة الباحة بنقل ممرضة من الحجرة إلى قلوة

صادقت محكمة الاستئناف في مكة المكرمة على حكم المحكمة الإدارية بالباحة، بإلغاء قرار مديرية الشؤون الصحية بالمنطقة، بنقل ممرضة من مركز صحي الحجرة لمركز قلوة، ورفضت استئناف الصحة على الحكم.
وكانت الممرضة شيخة الزهراني تعمل في مركز صحي قلوة، وتم تكليفها على مركز صحي الحجرة للتأمين وتغطية العجز ولمصلحة العمل، قبل أن تصدر صحة الباحة في جمادى الآخرة 1439هـ قراراً بإعادتها إلى قلوة “بسبب ملاحظات أثّرت سلباً على سير العمل”، لكن الممرضة نفت هذه الملاحظات.
وعلى إثر ذلك، اعترضت الممرضة على القرار، وأقامت دعوى بالمحكمة الإدارية بالباحة ضد مديرية الشؤون الصحية، حيث قضت المحكمة في ذي القعدة 1439هـ بإلغاء قرار النقل، لمخالفة الصحة النظام، الذي نص على أن تكون معاقبة الموظف بالمرتبة العاشرة فما دون بالإنذار أو اللوم أو الخصم من الراتب أو الحرمان من العلاوة أو الفصل، ولم ينص على النقل.
وقدمت صحة الباحة طلباً للاستئناف على الحكم الصادر من المحكمة الإدارية، لكن محكمة الاستئناف بحسب “سبق” قررت أخيراً تأييد الحكم بإلغاء قرار الصحة بنقل الممرضة.