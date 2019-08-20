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أخبار محلية > الداخلية: بدء العمل بالتعديلات على نظامي “الأحوال” و”وثائق السفر”
20/08/2019   7:49 م

الداخلية: بدء العمل بالتعديلات على نظامي “الأحوال” و”وثائق السفر”

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قال مصدر مسؤول في وزارة الداخلية إن “الجوازات” و”الأحوال المدنية” شرعت في العمل بالتعديلات على نظامَي الأحوال المدنية ووثائق السفر.

وأكد أن جميع إدارات الجوزات والأحوال المدنية وفروعهما في كافة مناطق المملكة باشرت العمل بالتعديلات التي صدرت بأمر سامٍ في تاريخ 27 ذي القعدة 1440هـ.

ودعا المصدر المسؤول وفق “أخبار 24” كلّ من يودّ الاستفسار عن هذا الأمر إلى التواصل مع الجوازات والأحوال المدنية عبر وسائل الاتصال التالية:

الجوازات:

– حـسـاب تويـتـر
– رقم الهاتف: 992

الأحوال المدنية:
– حـسـاب تـويـتـر
– رقم الهاتف: 920022133.

 

 

الداخلية: بدء العمل بالتعديلات على نظامي “الأحوال” و”وثائق السفر”

أخبار محلية
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