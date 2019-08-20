“المالية” تُحذّر من عملات افتراضية تستخدم اسم عملة المملكة وعناصر من شعارها الوطني

نبهت وزارة المالية إلى ظهور عملات افتراضية تدّعي صلتها بمشاريع أو أنشطة أو استثمارات سعودية، مشددة على أن المملكة لا علاقة له بهذه العملات.
ونوّهت الوزارة إلى أن هذه العملات الافتراضية قد تستخدم اسم عملة المملكة أو عناصر من شعارها الوطني، بهدف التسويق لأنشطتها مثل (كريبتو ريال).
وحذرت وزارة المالية من التعامل مع هذه العملات أو الاستثمار فيها أو في أيّ عملات افتراضية أو مشفرة؛ إذ لا يمكن اعتبارها “عملات” أو أصولاً معتمدة داخل المملكة.
وأكدت أنها ستلاحق أي جهة متورطة في التسويق لهذه العملات المنتحلة لاسم عملة المملكة أو شعارها.
وأفادت الوزارة أن ما يسمى عملات افتراضية بصورة عامة لا يخضع للرقابة، ومتداولوه غير مرخص لهم في المملكة، كما تتضمن هذه العملات مخاطر متمثلة في التعرض للاحتيال أو استخدامها في تعاملات محظورة ومجرّمة، إضافة إلى مخاطرها الاستثمارية المتمثلة في التذبذب العالي في أسعارها. وفق “أخبار 24”.