شرطة جدة تُطيح بمواطن ومقيم سرقا 30 محلاً تجارياً و5 مركبات

أطاحت الأجهزة الأمنية بمحافظة جدة بشخصين شكلا تنظيماً بينهما لسرقة المحال التجارية والمركبات بالمحافظة.
وصرح المُتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة الرائد محمد الغامدي، أن المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال، أسهمت في الإطاحة بتنظيم إجرامي يمتهن سرقة المحلات التجارية والمركبات بجدة والقبض على عناصره (مواطن ومقيم فلسطيني، كلاهما في العقد الرابع من العمر)، وذلك بعد توفر الأدلة على ارتكابهما جرائم سرقة من محلات تجارية وسرقة مركبات.
وأضاف أن المتهمين أقرّا بارتكابهما 30 جريمة سرقة من محلات تجارية، وسرقة عدد 5 مركبات، بالإضافة لسرقة لوحات مركبات، وجرى إيقافهما واتخاذ كافة الإجراءات النظامية بحقهما.وفق “أخبار 24”.