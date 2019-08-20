بثّت قيادة تحالف دعم الشرعية في اليمن مقطع فيديو للحظة استهداف طائرات قوات التحالف، لمدفع رشاش وعناصر إرهابية تابعة لميليشيات الحوثيين، في مديريتي الظاهر وباقم بمحافظة صعدة شمالي اليمن.
واستهدف طيران التحالف عدداً من المواقع العسكرية التي تستخدمها الميليشيات في تخزين الصواريخ الباليستية والطائرات من دون طيار وأسلحة وذخائر مختلفة في فج عطان ومعسكر العند بصنعاء، ومقر الفرقة الأولى مدرع سابقاً.
وكان التحالف أعلن أمس أن مقاتلاته استهدفت تجمعات لميليشيا الحوثي الانقلابية بخمس غارات جوية في مديرية كتاف شرقي صعـدة، وغرف عمليات قتالية للميليشيات في المديرية، أسفرت عن مصرع وجرح عدد من العناصر المتمردة وتدمير غرف العمليات.
وفق “أخبار 24”.