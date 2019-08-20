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أخبار محلية > بالفيديو والصور.. مواطن سعودي يتعرض لاعتداء بالضرب في ماليزيا
20/08/2019   7:41 م

بالفيديو والصور.. مواطن سعودي يتعرض لاعتداء بالضرب في ماليزيا

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تعرض مواطن سعودي في ماليزيا لحادث اعتداء بالضرب أسفر عن إصابته بجروح بليغة في الوجه.

وذكرت المصادر أن المواطن محمد الحريري كان في رحلة سياحية مع أسرته، حيث تعرض لاعتداء وحشي من قبل شخص يعتقد أنه من جنسية عربية.

وتداول نشطاء صورا ومقاطع فيديو للحادثة، وأكد مغردون أن الجاني استخدم طبقا مكسورا في الاعتداء ولاذ بالفرار، فيما أكدت مصادر أن السلطات الماليزية أطاحت به.

وبث المواطن لاحقا مقطع فيديو يطمئن فيه المتابعين عن حالته، مؤكدا أنه بخير، فيما قالت المصادر إن السفارة كلفت محاميا لمتابعة القضية مع السلطات الماليزية، ووجهت برعاية المواطن وأسرته حتى العودة إلى المملكة.وفق “أخبار 24”.

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بالفيديو والصور.. مواطن سعودي يتعرض لاعتداء بالضرب في ماليزيا

أخبار محلية
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