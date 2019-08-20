خادم الحرمين الشريفين وولي عهده يهنئان ملك المغرب بذكرى يوم الشباب المجيد

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز برقية تهنئة لملك المغرب الملك محمد السادس بمناسبة ذكرى يوم الشباب المجيد لبلاده.
وأعرب خادم الحرمين الشريفين باسمه واسم شعب وحكومة المملكة عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة لجلالته، ولحكومة وشعب المغرب الشقيق اطراد التقدم والازدهار، مشيدا بالعلاقات المتميزة التي تربط البلدين الشقيقين، والتي يحرص الجميع على تنميتها في المجالات كافة.
كما بعث ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، برقية تهنئة للملك محمد السادس عبر خلالها عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة لجلالته، راجياً لحكومة وشعب المغرب الشقيق المزيد من التقدم والازدهار.وفق “أخبار 24”.