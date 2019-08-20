في حالة نادرة.. مواطنة تنجب 5 توائم بالأحساء

وضعت مواطنة بمحافظة الأحساء 5 توائم بعد أسبوع حملها الثلاثين، بعد عملية قيصرية شارك فيها فريق طبيّ مكوّن من 13 طبيباً من قسمي النساء والحضانة، و45 مختصاً من الكادر الفني.
وجرى تنويم الأم تحت الملاحظة لمدة أسبوع في مستشفى الولادة والأطفال بالأحساء، وتم خلاله عقد عدة اجتماعات تحضيرية بين الفرق الطبية المختصة لضمان دقة سير العملية وسلامة الأم والمواليد الجدد.
وتتمتع الأم وأطفالها بصحة جيدة، حيث رزقت بثلاثة ذكور ومولودتين من الإناث، تتراوح أوزانهم بين 1000 و1195 غراماً، وتتم متابعة حالتهم ووضعهم الصحي حالياً في قسم العناية لحديثي الولادة حتى خروجهم من المستشفى.وفق “أخبار 24”.