السويكت ينتظر التسليم

ينتظر أن تخاطب إدارة النصر برئاسة صفوان السويكت اليوم الهيئة العامة للرياضة؛ من أجل إطلاعها على عدم قدرتها على التواصل مع الإدارة السابقة من أجل تسلم النادي رسميا، وفق ضوابط وشروط هيئة الرياضة، حيث فشلت مساعي إدارة السويكت في التواصل مع المدير التنفيذي السابق أحمد البريكي الذي أكد أكثر من مرة سفره خارج السعودية.
وتسببت تلك الأزمة في تأخر الإدارة الحالية في المخاطبات مع الهيئة ودوري المحترفين، ومناقشة الرابطة في حقوق النادي عن الموسم الماضي، خاصة وأن الإدارة تأمل في تسليم اللاعبين مستحقات لقب بطولة الدوري الاستثنائي قبل مواجهة السد القطري.
وأدخل المدرب البرتغالي روي فيتوريا المدافع عبدالله مادو ضمن القائمة الأساسية (في خانة مايكون)، حيث يخوض بها النصر المواجهة الافتتاحية في الدوري السعودي للمحترفين أمام ضمك بعد غد الخميس، وذلك من أجل تجهيزه لمواجهة السد القطري في ذهاب الدور ربع النهائي لدوري أبطال آسيا، حيث شارك مادو بفاعلية إلى جانب عمر هوساوي في خط الدفاع خلال المناورة الرئيسية التي خاضها الفريق أمس، وشهدت المناورة تواجد الثنائي نور الدين امرابط وأحمد موسى في القائمة الأساسية.وفق “اليوم”.
وكانت إدارة النصر قد أرسلت أمس القائمة النهائية للفريق للاتحاد الآسيوي، حيث تم إبعاد البرازيلي مايكون وإدخال المغربي نور الدين امرابط، برغم أن حظوظ البرازيلي الآخر بيتروس كانت الأقوى للدخول في القائمة الآسيوية.