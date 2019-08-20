أوضحت لـ “الرياضية” مصادر خاصة، أنه من المتوقع عودة معتز هوساوي، مدافع فريق الأهلي الأول لكرة القدم، للمشاركة في المباريات الرسمية مع فريقه أمام الوحدة في الجولة الثالثة من الدوري السعودي للمحترفين، على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية “الجوهرة”، الذي سيكون في الـ 14 من سبتمبر المقبل. وبحسب المصادر نفسها، فإن هوساوي الذي تغيّب عن الملاعب منذ أكثر من عام، بسبب انسداد الشرايين وتم معالجته ما بين جدة وباريس، سيكون على مقاعد البدلاء خلال تلك المباراة.
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