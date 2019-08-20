جهاد يطالب بـالعقد كاملا .. التعاون: لا

أوضحت مصادر مطلعة أن السوري جهاد الحسين لاعب فريق التعاون السابق، عاتب على التعاونيين بعد أن أنهوا عقده قبل أيام قليلة من نهاية فترة التسجيلات الصيفية التي تنتهي في الـ31 من آب (أغسطس) الجاري، بجانب أنه لم يتحصل حتى الآن على مخالصته النهائية، واشترطوا عليه أن تكون حتى نهاية فترته معهم وقالت “الحسين أبدى تذمره على قرار الاستغناء عنه ولا سيما أنه لم يأت إلا بعد اقتراب نهاية فترة التسجيلات، ما يعني عدم قدرته على اختيار القرار الأنسب له في الانتقال والمفاضلة بين العروض التي أمامه كون الوقت بات ضيقا للغاية”.
وشددت على أن الحسين يطالب بقيمة باقي عقده مع التعاون لمدة عام كامل إضافة إلى خطاب رسمي يفيد بأن المخالصة جاءت برغبة التعاون وليس هو، فيما ترغب إدارة النادي برئاسة محمد القاسم دفع مستحقاته حتى إعلان مخالصته قبل يومين فقط، وما زالت المفاوضات بين الطرفين جارية.
وكان الحسين قد أكد لـ”الاقتصادية” أن قرار الاستغناء عنه كان صادما بالنسبة له ولم يستغرق سوى خمس دقائق فقط، مشيرا إلى أن لديه حقوقا مالية لدى التعاون وسيتم التفاهم فيها مع وكيل أعماله والنادي.
واحتفلت إدارة التعاون في حفل مصغر بالحسين تقديرا منها لما قدمه من مستويات رائعة خلال مشواره الذي امتد لخمسة أعوام حقق فيها كأس خادم الحرمين الشريفين لأول مرة في تاريخ النادي، بجانب المركز الثالث في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.