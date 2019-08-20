برازيلي على رادار الأهلي.. وشركة سيارات راعٍ جديد

علمت مصادر أن إدارة النادي الأهلي استقرت على التعاقد مع لاعب أجنبي برازيلي في خانة الظهير الأيسر لينظم إلى اللاعبين الأجانب الستة الموجودين حالياً في الفريق، وهم السوري عمر السومة، والبرازيلي جوزيف دي سورا، ومن الرأس الأخضر دجانيني تفاريس، والصربي دانييل أليكسيتش، والبوسنيان ارفين زوكانوفيتش، والفيس ساريتش.
وبينت المصادر ذاتها أن إدارة النادي درست الملفات المطروحة على الطاولة الخضراء بتمعن خلال الأيام الماضية، وكان أفضل الخيارات المطروحة لاعبَين برازيليَين دخلا ضمن اهتمامات الراقي بتوصية من مدرب الفريق الكرواتي برانكو إيفانكوفيتش وسيتم انضمام أحدهما لصفوف القلعة الخضراء في الأيام المقبلة لإغلاق ملف اللاعبين الأجانب في فترة الانتقالات الصيفية الحالية.
من جهة أخرى، يدشن النادي الأهلي مساء اليوم الثلاثاء الموافق 20 من شهر أغسطس الجاري، حفل توقيع رعاية مع إحدى شركات السيارات المعروفة وذلك بحضور رئيس النادي الأهلي المهندس أحمد الصائغ.وفق “الرياض”.
وسيتم خلال الحفل توقيع عقد الشراكة والإعلان عن الخطوط العريضة لهذا التعاون المثمر بين الطرفين، كما سيتم بموجب العقد وضع شعار الشركة على صدر قمصان الفريق الأول لكرة القدم.
وأشار رئيس النادي الأهلي المهندس أحمد الصائغ إلى أن توقيع عقد الرعاية يأتي ضمن خطط استثمارية تعمل عليها إدارة النادي خلال المرحلة الماضية، مؤكداً على سعي إدارة النادي لزيادة المداخيل المالية من خلال زيادة نسبة المعلنين وتنويع الاستثمارات وخلق فرص استثمارية جديدة للنادي، مشدداً على أن اسم النادي الأهلي وتاريخه الطويل وشعبيته الجارفة زادت من رغبة الشركات في التعاقد مع النادي، وجعله محط أنظار العديد من العلامات التجارية الكبرى.