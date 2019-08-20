مرض يودي بحياة مواطن في الطائف قبل تحويله لمستشفى متخصص

توفي مريض يعاني من انسداد رئوي مزمن أمس (الإثنين) بمستشفى الملك عبدالعزيز بالطائف، يدعى عالي بن خميس الجابري، ويبلغ من العمر 55 عاماً، وذلك قبل حل مشكلة نقله لمستشفى متخصص لعلاجه.
وأعلنت أسرة المريض وفقاً لـ “سبق”، أن الصلاة عليه ستكون عصر اليوم (الثلاثاء) في مسجد العباس بالطائف، مبينة أنها كانت تمنّي النفس بنقله إلى مستشفى متخصص داخل أو خارج المملكة لعلاجه، لكن إرادة الله سبقت أمنياتهم.
وأوضح تركي نجل الفقيد أن والده كان يحتاج إلى زراعة رئة ليعود لحياته الطبيعية، مبيناً أنه كان هناك تحويل عالق لوالده لنقله لمستشفى الملك فيصل التخصصي بالرياض، لكنه لم ير النور.