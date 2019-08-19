15 مليون ريال مبيعات مهرجان “تمورنا بركة” في المدينة خلال 4 أيام

حقق مهرجان “تمورنا بركة” في دورته الثانية، رقماً كبيراً في المبيعات قُدر بـ 15 مليون ريال في أول 4 أيام، هي حصيلة بيع أكثر من 617 ألف كيلوجرام، وجاءت العجوة في الصدارة بمبيعات 228 ألف و873 كيلوجراماً، ضمن 23 نوعاً تشتهر المنطقة بزراعتها.
وتواصل الأمانة المنظمة للمهرجان أعمالها، مع الجهات المشاركة، بعد أن تضاعفت الكميات الواردة من التمور على مدى 4 أيام، حتى وصل الوارد في اليوم الرابع لأكثر من 179 ألف كيلوجرام، على متن 152 شاحنة، ويبدأ الحراج يومياً بعد صلاة الفجر إلى الساعة 9 صباحاً.
وأظهرت نتائج المختبرات بعد فحص أكثر من 90 عينة عشوائية من التمور المعروضة، سلامتها من المبيدات، وفقاً لـ “الرياض”، كما أقيم المهرجان في الموقع الجديد الذي هيأته الأمانة على مساحة تصل إلى 150 ألف م2، ومزود بالخدمات اللازمة.