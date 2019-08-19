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أخبار محلية > إحالة 148 محامياً للنيابة العامة وشطب 30 بسبب مخالفات مهنية
19/08/2019   11:12 م

إحالة 148 محامياً للنيابة العامة وشطب 30 بسبب مخالفات مهنية

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أُحيل 148 محامياً ومحاميةً إلى النيابة العامة، وشُطب 30 آخرون، لارتكابهم مخالفات مهنية وسلوكيات خاطئة.

وتضمنت المخالفات؛ الإساءة اللفظية للقضاة، والتصريح في الصحف عن قضية منظورة، وعدم الالتزام بالآداب أثناء الترافع، ورفض التوقيع على محضر الضبط، والتأثير على شاهد الخصم، ونشر تغريدات مسيئة في “تويتر”، ووجود ملاحظات على مكتب المحامي، وكتابة مناصب سابقة على اللوحة أو الأوراق الخاصة به.

وأشارت الهيئة السعودية للمحامين خلال تقريرها لعام 2018 إلى شطب 30 محامياً ومحاميةً، وإصدار 30 قراراً تأديباً، فيما بلغ عدد المحامين والمحاميات السعوديين 2328، يتواجد العدد الأكبر منهم بالرياض، وبلغ عدد المحامين المرخص لهم في عام 2018 فقط 407 محامين ومحاميات.وفق “أخبار 24”.

إحالة 148 محامياً للنيابة العامة وشطب 30 بسبب مخالفات مهنية

أخبار محلية
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