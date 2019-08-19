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أخبار محلية > بالفيديو.. وزير التعليم يلتقي مستفيدي خدمة “تواصل” عبر الاتصال المرئي
19/08/2019   11:10 م

بالفيديو.. وزير التعليم يلتقي مستفيدي خدمة “تواصل” عبر الاتصال المرئي

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التقى وزير التعليم حمد آل الشيخ، اليوم الإثنين، بعدد من مستفيدي خدمة “تواصل” من مختلف مناطق المملكة، وذلك عن طريق الاتصال المرئي من داخل إحدى قاعات الوزارة.

وأظهر مقطع فيديو، جانباً من لقاء وزير التعليم يرافقه عدد من منسوبي الوزارة أثناء تواصله مع مستفيدي “تواصل”، بغرض تلبية احتياجاتهم والاستماع لمقترحاتهم دون تكبد عناء السفر.

وفق “أخبار 24”.

بالفيديو.. وزير التعليم يلتقي مستفيدي خدمة “تواصل” عبر الاتصال المرئي

أخبار محلية
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