بالفيديو.. وزير التعليم يلتقي مستفيدي خدمة “تواصل” عبر الاتصال المرئي

التقى وزير التعليم حمد آل الشيخ، اليوم الإثنين، بعدد من مستفيدي خدمة “تواصل” من مختلف مناطق المملكة، وذلك عن طريق الاتصال المرئي من داخل إحدى قاعات الوزارة.
وأظهر مقطع فيديو، جانباً من لقاء وزير التعليم يرافقه عدد من منسوبي الوزارة أثناء تواصله مع مستفيدي “تواصل”، بغرض تلبية احتياجاتهم والاستماع لمقترحاتهم دون تكبد عناء السفر.
لأن #المواطن أولاً..
معالي #وزير_التعليم د.حمد آل الشيخ يتواصل مع المستفيدين من مختلف مناطق #المملكة عن طريق #الاتصال_المرئي ضمن خدمة #تواصل، حرصاً منه على تلبية احتياجاتهم والاستماع لمقترحاتهم دون تكبد عناء السفر .#تواصل_ذكي_بين_المواطن_والحكومه@MOETawasul#قناة_عين pic.twitter.com/P13TKNwWIC
— قناة عين (@iEN_tv) ١٩ أغسطس ٢٠١٩
وفق “أخبار 24”.