إطلاق منصة “قوى” لدعم القطاع الخاص في الحصول على التأشيرات بشكل فوري

أعلنت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، اليوم الإثنين، عن دعم منشآت القطاع الخاص المحققة لنسب توطين مرتفعة والملتزمة بأنظمة الوزارة بخدمة التأشيرات الفورية للحصول على الموارد البشرية عبر “منصة قوى” الإلكترونية.
وتُمكّن الخدمة الجديدة أصحاب الأعمال من طلب وإصدار التأشيرات الفورية، بدلاً من رحلة الاستقدام الطويلة التي تستغرق قرابة الـ 8 أشهر، والتي كانت تشترط وجود إعلان وظيفي واشتراطات المساحة وحجم التعاقدات.
وتم إطلاق الخدمة بهدف تحقيق نمو كبير في معدلات التوطين، من خلال تطبيق معادلة “التوطين مقابل الاستقدام الفوري”، والتي تُمكّن صاحب العمل من الحصول على أي عدد من التأشيرات دون الحاجة للحصول على تأييد من الجهات الأخرى بعدد العمالة التي يحتاجها.وفق “أخبار 24” .
كما اشترطت الوزارة أن تكون حالة المنشأة قائمة ضمن نطاق أخضر متوسط فما فوق برخص عمل سارية، وأن تكون ملتزمة ببرنامج حماية الأجور وأن تبقى في ذلك النطاق لمدة 13 أسبوعاً متتاليةً أو 26 أسبوعاً متقطعةً خلال الـ 52 أسبوعاً السابقة.