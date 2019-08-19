نسعد بنشر أخباركم وايصال صوتكم للمسئول عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
أخبار محلية > إطلاق منصة “قوى” لدعم القطاع الخاص في الحصول على التأشيرات بشكل فوري
19/08/2019   11:09 م

إطلاق منصة “قوى” لدعم القطاع الخاص في الحصول على التأشيرات بشكل فوري

+ = -
729

أعلنت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، اليوم الإثنين، عن دعم منشآت القطاع الخاص المحققة لنسب توطين مرتفعة والملتزمة بأنظمة الوزارة بخدمة التأشيرات الفورية للحصول على الموارد البشرية عبر “منصة قوى” الإلكترونية.

وتُمكّن الخدمة الجديدة أصحاب الأعمال من طلب وإصدار التأشيرات الفورية، بدلاً من رحلة الاستقدام الطويلة التي تستغرق قرابة الـ 8 أشهر، والتي كانت تشترط وجود إعلان وظيفي واشتراطات المساحة وحجم التعاقدات.

وتم إطلاق الخدمة بهدف تحقيق نمو كبير في معدلات التوطين، من خلال تطبيق معادلة “التوطين مقابل الاستقدام الفوري”، والتي تُمكّن صاحب العمل من الحصول على أي عدد من التأشيرات دون الحاجة للحصول على تأييد من الجهات الأخرى بعدد العمالة التي يحتاجها.وفق “أخبار 24” .

كما اشترطت الوزارة أن تكون حالة المنشأة قائمة ضمن نطاق أخضر متوسط فما فوق برخص عمل سارية، وأن تكون ملتزمة ببرنامج حماية الأجور وأن تبقى في ذلك النطاق لمدة 13 أسبوعاً متتاليةً أو 26 أسبوعاً متقطعةً خلال الـ 52 أسبوعاً السابقة.

إطلاق منصة “قوى” لدعم القطاع الخاص في الحصول على التأشيرات بشكل فوري

أخبار محلية
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : http://kharjhome.com/885059080.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.