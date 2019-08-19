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أخبار محلية > “النقل”: عبور أكثر من 2.7 مليون مركبة خلال موسم الحج
19/08/2019   11:08 م

“النقل”: عبور أكثر من 2.7 مليون مركبة خلال موسم الحج

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رصدت وزارة النقل من خلال وحدات التعداد المروري عبور أكثر من 2.8 مليون مركبة عبر مداخل المشاعر المقدسة خلال موسم حج 1440هـ.

وسجلت مداخل طرق مكة المكرمة عبور 1,071,009 مركبات بمتوسط سرعة 108 كيلومترات في الساعة، في حين شهدت مداخل طرق مدينة جدة عبور 1,639,289 مركبة، بمتوسط سرعة 102 كيلومتر في الساعة.

بينما عبرت على مداخل طرق المدينة المنورة 261,899 مركبة، بمتوسط سرعة 90 كيلومتراً في الساعة.

يُذكر أن وزارة النقل متمثلة بمنظومة النقل، وقفت على جاهزية الطرق قبل وأثناء موسم الحج، حرصاً على تيسير عملية تفويج الحجاج إلى المشاعر المقدسة من خلال استخدامها أحدث التقنيات.وفق “أخبار 24”.

“النقل”: عبور أكثر من 2.7 مليون مركبة خلال موسم الحج

أخبار محلية
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