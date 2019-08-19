بالفيديو.. “فيفا” يُعلن الأهداف المرشحة لجائزة “بوشكاش”

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، اليوم الإثنين، قائمة المرشحين الـ 10 للفوز بجائزة “بوشكاش” للموسم الماضي، والتي سيتم الإعلان عن الفائز بها يوم 23 سبتمبر في ميلانو.
وجاءت أبرز الأهداف التي تضمّنتها القائمة، كالتالي: هدف “ليونيل ميسي” في مرمى ريال بيتيس الإسباني، وهدف “أندروس تاونسند” في شباك مانشستر سيتي الإنجليزي.
إلى جانب هدف “زلتان إبراهيموفيتش” في بطولة الدوري الأمريكي، حيث كان باب التصويت قد تم فتحه مباشرة بعد الإعلان عن القائمة، وسيستمر التصويت حتى يوم 1 سبتمبر المقبل.
وجاءت قائمة المرشحين للفوز بجائزة “بوشكاش” على الشكل التالي:
جائزة بوشكاش ⚽️ #Puskas:
المرشحون:
1⃣ ماتيوس كونها
2⃣ خوان فرناندو كوينتيرو
3⃣ زلاتان إبراهيموفيتش
4⃣ ليونيل ميسي
5⃣ أجارا نشوت
6⃣ فابيو كوالياريلا
7⃣ إيمي رودريجيز
8⃣ بيلي سيمسون
9⃣ أندروس تاونسند
🔟 دانييل زوري
التصويت مفتوح الآن 👈 https://t.co/jB1MOXLqJZ pic.twitter.com/tqifKzJMFf
— FIFA.com – عربي (@fifacom_ar) August 19, 2019
وفق “أخبار 24”.