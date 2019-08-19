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اخبار رياضية > بالفيديو.. “فيفا” يُعلن الأهداف المرشحة لجائزة “بوشكاش”
19/08/2019   11:06 م

بالفيديو.. “فيفا” يُعلن الأهداف المرشحة لجائزة “بوشكاش”

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أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، اليوم الإثنين، قائمة المرشحين الـ 10 للفوز بجائزة “بوشكاش” للموسم الماضي، والتي سيتم الإعلان عن الفائز بها يوم 23 سبتمبر في ميلانو.

وجاءت أبرز الأهداف التي تضمّنتها القائمة، كالتالي: هدف “ليونيل ميسي” في مرمى ريال بيتيس الإسباني، وهدف “أندروس تاونسند” في شباك مانشستر سيتي الإنجليزي.

إلى جانب هدف “زلتان إبراهيموفيتش” في بطولة الدوري الأمريكي، حيث كان باب التصويت قد تم فتحه مباشرة بعد الإعلان عن القائمة، وسيستمر التصويت حتى يوم 1 سبتمبر المقبل.

وجاءت قائمة المرشحين للفوز بجائزة “بوشكاش” على الشكل التالي:

وفق “أخبار 24”.

بالفيديو.. “فيفا” يُعلن الأهداف المرشحة لجائزة “بوشكاش”

اخبار رياضية
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