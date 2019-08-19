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اخبار رياضية > فهد المرداسي مستشاراً تحكيمياً في برنامج “الدوري مع وليد”
19/08/2019   11:05 م

فهد المرداسي مستشاراً تحكيمياً في برنامج “الدوري مع وليد”

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يشارك الحكم الدولي فهد المرداسي كمستشار تحكيمي ضمن البرنامج الرياضي “الدوري مع وليد”، والذي سيبدأ مع انطلاق منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، الخميس المقبل.

ونشر المرداسي مقطعاً وتغريدةً على حسابه في تويتر جاء فيها “تم اختياري مستشاراً تحكيمياً في برنامج “الدوري مع وليد” وإن شاء الله أكون عند حسن ظن الجماهير في تحليل الحالات التحكيمية”.

يُذكر أن الإعلامي الرياضي وليد الفراج، أعلن عن إطلاق قناة (SBC) برنامجاً رياضياً يومياً جديداً من تقديمه، ويُذاع يومياً الساعة 11 مساءً، بدءاً من انطلاقة الموسم الكروي الجديد.

وفق “أخبار 24”.

فهد المرداسي مستشاراً تحكيمياً في برنامج “الدوري مع وليد”

اخبار رياضية
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