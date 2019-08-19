فهد المرداسي مستشاراً تحكيمياً في برنامج “الدوري مع وليد”

يشارك الحكم الدولي فهد المرداسي كمستشار تحكيمي ضمن البرنامج الرياضي “الدوري مع وليد”، والذي سيبدأ مع انطلاق منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، الخميس المقبل.
ونشر المرداسي مقطعاً وتغريدةً على حسابه في تويتر جاء فيها “تم اختياري مستشاراً تحكيمياً في برنامج “الدوري مع وليد” وإن شاء الله أكون عند حسن ظن الجماهير في تحليل الحالات التحكيمية”.
يُذكر أن الإعلامي الرياضي وليد الفراج، أعلن عن إطلاق قناة (SBC) برنامجاً رياضياً يومياً جديداً من تقديمه، ويُذاع يومياً الساعة 11 مساءً، بدءاً من انطلاقة الموسم الكروي الجديد.
الحمدلله دائماً وابداً
تم اختياري مستشاراً تحكيمياً في برنامج الدوري مع وليد وان شاءالله اكون عند حسن ظن الجماهير في تحليل الحالات التحكيميه@DawryWaleed@waleedalfarraj#دوري_محمد_بن_سلمان_للمحترفين
برنامج #الدوري_مع_وليد#المرداسي_في_الدوري_مع_وليد pic.twitter.com/rAC4pY8xaq
— فهد المرداسي (@almirdasi) ١٩ أغسطس ٢٠١٩
وفق “أخبار 24”.