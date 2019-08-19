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اخبار رياضية > حمدالله للنصراويين: ساندونا لنحتفظ بـ«الاستثنائي»
19/08/2019   11:04 م

حمدالله للنصراويين: ساندونا لنحتفظ بـ«الاستثنائي»

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وجّه المغربي عبدالرزاق حمدالله مهاجم وهداف فريق النصر الدعوة إلى جماهير ناديه للحضور ومساندة حامل لقب دوري محمد بن سلمان للمحترفين في مباراته الأولى الخميس المقبل أمام ضمك في العاصمة الرياض.

وشارك حمدالله جماهير فريقه منشوراً عبر موقع التواصل الاجتماعي «إنستجرام»، قال فيه :«رسالتي موجهة إلى جمهور النصر العالمي، أتمنى منكم الحضور بكثافة في في مباراة فريقنا يوم الخميس، لتحفيزنا ومنحنا القوة من أجل الحفاظ على لقبنا الاستثنائي».

يذكر أن حمدالله نال جائزة أفضل لاعب في الدوري خلال الموسم الماضي، كما حصل على هداف الدوري بـ35 هدفاً وهو الرقم الأعلى في تاريخ المسابقة .وفق “الرياضية”.

حمدالله للنصراويين: ساندونا لنحتفظ بـ«الاستثنائي»

اخبار رياضية
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