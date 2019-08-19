بالفيديو.. الوليد بن طلال يستقبل تركي العجمة بمناسبة عودته لبرنامج “كورة”

رحّب مالك شبكة روتانا الفضائية الأمير الوليد بن طلال، اليوم الإثنين، بمذيع “برنامج كورة” الرياضي تركي العجمة، وذلك داخل مكتبه في برج “المملكة”.
وأظهر مقطع فيديو نشره برنامج كورة على “تويتر”، رئيس القناة أثناء استقباله العجمة حيث قال: “نحن حاضرون اليوم بمناسبة عودتك لبرنامج كورة، فكل الرياضيين متحمسون لعودة البرنامج ذي المصداقية الكبيرة”.
من جانبه، قدّم تركي العجمة شكره للأمير الوليد بن طلال، قائلاً: “سعيد بعودتي لبيتي وسعيد جداً لدعمكم المستمر لسنوات فهو السبب في استمرار البرنامج”.
ماذا قال سمو الأمير الوليد بن طلال عن تركي العجمة ؟ #كورة_روتانا @Alwaleed_Talal @TurkiAlajmah pic.twitter.com/JnbRxIPNzY
— برنامج كورة (@korarotana) ١٩ أغسطس ٢٠١٩
وفق “أخبار 24”.