“الهلال” يفاوض محترف الأهلي السابق

أشارت تقارير صحفية يونانية إلى وجود مفاوضات جادة بين إدارة نادي الهلال ولاعب نادي “بانيونيوس” اليوناني أمير كردي، الذي سبق له ارتداء قميص أهلي جدة، للعب للفريق الموسم المقبل.
ويحْمل “كردي” الجنسيتين السعودية واليونانية، ولعب مع الأهلي في الفترة من أغسطس 2014 حتى يوليو العام الماضي 2018، شارك خلالها في 46 مباراة، وأحرز هدفاً وحيداً، وصنع 8.
وعقب انتهاء عقده مع الأهلي عاد اللاعب لفريقه السابق “بانيونيوس”، الصيف الماضي، ووفقاً للصحافة اليونانية، فإن فريقه بدأ البحث عن ظهير أيمن عوضاً عنه، ما يُشير إلى أن المفاوضات في مراحلها الأخيرة.وفق “أخبار 24”.