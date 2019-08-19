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اخبار رياضية > “الطريقي” يشن هجوم حاد على الإعلامي محمد الشيخ!
19/08/2019   11:01 م

“الطريقي” يشن هجوم حاد على الإعلامي محمد الشيخ!

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شن الإعلامي الرياضي صالح الطريقي هجوم حاد على الإعلامي محمد الشيخ، بعد نشره صورة تجمعه بلاعب الاتفاق محمد الكويكبي.

وكان النصر قد تقدم بأكثر من عرض لشراء لاعب الاتفاق محمد الكويكبي ولكن إدارة الاتفاق تمسكت باللاعب ورفضت كافة عروض النصر.

وكتب الطريقي في تغريدة عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر رد على صورة الشيخ والكويكبي : “‏أتقبل فكرة أن يصور مشجع هلالي مع اللاعب، ليغيظ مشجع نصراوي، ففي الغالب المشجعين يمارسون هذا السلوك فيما بينهم”.وفق “المرصد”.

وتابع قائلاً : “ولكن أن يمارس إعلامي سلوك المشجع، فهذه إهانة لمهنة عملت فيها أكثر من ربع قرن”.

واختتم : “المشكلة يقولون لي : لماذا تهاجمنا، نحن زملاء مهنة ؟

هل هؤلاء يستحقون أن تعترف بهم زملاء ؟”.

“الطريقي” يشن هجوم حاد على الإعلامي محمد الشيخ!

اخبار رياضية
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