سييرا: الاتحاد جاهز لعبور العهد

رفض التشيلي لويس سييرا مدرب فريق الاتحاد الأول لكرة القدم، الافصاح عن محترفي الفريق الخمسة الذين سيدفع بهم في مواجهة العهد اللبناني غداً في ذهاب دور الـ32 من بطولة كأس محمد السادس للاندية العربية الأبطال.
وقال سييرا في مرتمر صحفي خاص بالمباراة: “سترون أجانب الفريق خلال المواجهة غداً ما أحب أن اوضحه بأن فريقي جاهز لتخطي منافسه والذهاب بعيداً في البطولة”.
وأضاف: نحن جاهزون ومتحمسون لخوض بطولة جديدة ونسعى لتقديم أنفسنا بصورة جيدة في اول مباراة لنا على أرضنا.
وأكد المدرب التشيلي أنه من السابق لآونه الحديث عن ضغط برمجة المباريات وتاثيرها في أرهاق اللاعبين حيث قال:” ضغط المباريات سيوضح بالنسبة لنا بعد المباراة الرابعة في شهر أغسطس “.وفق “الرياضية”.
هذا، ويستضيف الاتحاد نظيره اللبناني على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة، ضمن ذهاب دور الـ32 من بطولة كأس محمد السادس للاندية العربية الأبطال.