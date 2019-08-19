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اخبار رياضية > #راضي_المطيري #شعلاوياً
19/08/2019   5:27 م

#راضي_المطيري #شعلاوياً

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أنهت إدارة نادي #الشعلة برئاسة الأستاذ : فهد بن عبدالله الطفيل إجراءات التعاقد مع اللاعب ” راضي المطيري ” لمدة موسم رياضي . أتى ذلك بحضور الأستاذ : عبدالله بن حسين .

 

#راضي_المطيري #شعلاوياً

اخبار رياضية
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