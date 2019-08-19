التحالف: نحقق في حـادث استهداف حقل الشيبة النفطي.. وسنعلن النتائج بعد انتهاء التحقيقات

علق المتحدث الرسمي باسم قيادة التحالف العربي (تحالف دعم الشرعية اليمنية) العقيد تركي المالكي على استهداف الميليشيات الحوثي لحقل الشيبة النفطي.
وأكد المالكي أن التحقيقات لا تزال مستمرة في الحـادثة، وسيجري الإعلان عن نتائجها في الوقت المناسب.
وكان وزير الطاقة خالد الفالح قد أوضح أن الاستهداف الذي كان بطائرات مسيّرة قد أحدث أضراراً محدودة، ولم يتسبب في أي إصابات بشرية.وفق “أخبار 24”.
وسيطرت فرق الاستجابة في شركة “أرامكو” على الحريق الذي حدث في أحد معامل الغاز، مؤكدة أن إمدادات النفط الخام لم تتأثر بالعمل الإرهابي.