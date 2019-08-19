بعد تعديلات نظام وثائق السفر.. “الجوازات” تنشر تفاصيل إجراءات إصدار أو تجديد الجواز للمواطنين

نشرت المديرية العامة للجوازات إجراءات إصدار وتجديد جواز السفر للمواطنين والمواطنات، وذلك بعد أسابيع قليلة من قرار مجلس الوزراء بتعديل نظام وثائق السفر بحيث يسمح للمواطنات بإصدار جواز السفر بأنفسهن ومنح من تجاوزن 21 عاماً الحق في السفر.
الإجراءات:
أ- يشترط للحصول على جواز السفر لمن بلغ خمسة عشر (15) عاماً فأكثر ما يأتي:
1- أن تكون الخصائص الحيوية مسجلة بالنظام.
2- التسجيل بخدمة ( أبشر ).
3- التسجيل في العنوان الوطني.
4- تسديد رسم إصدار أو تجديد الجواز آلياً.
5- موافقة ولي الأمر على إصدار الجواز لمن عمره أقل من (واحد وعشرين) عاماً، ويجوز التفويض عبر خدمة ( أبشر ).
6- الدخول على خدمة ( أبشر )، والتأشير على التعليمات والتعهدات، وإكمال خطوات إصدار الجواز.
7- عند طلب جواز بديل يجب إحضار الجواز القديم لدى مكاتب الجوازات عند
تسلم الجواز الجديد. ويجوز التفويض عبر خدمة ( أبشر ).
ب- يشترط للحصول على جواز السفر لمن هم دون خمسة عشر (15) عاماً ما يأتي:
1-إضافة الأولاد في سجل الأسرة.
2- تسديد رسم إصدار الجواز آلياً.
3-موافقة ولي الأمر على إصدار الجواز، ويجوز تفويض من يراه في خدمة ( أبشر ).
4-إحضار صورتين حديثتي التصوير، ملونتين والخلفية بيضاء، غير فورية أو مسحوبة لصاحب الجواز.
5-تعبئة حقول استمارة إصدار الجواز إلكترونياً، وإرفاق صورة من هوية ولي الأمر وسجل الأسرة مع إحضار الأصل منهما للمطابقة.
6- عند طلب جواز بديل يجب إحضار الجواز القديم لدى مكاتب الجوازات. ويجوز التفويض من خدمة ( أبشر ).
7 –تسلم الجواز الجديد من إدارات الجوازات من قبل ولي الأمر، ويجوز التفويض من خدمة ( أبشر ).
خطوات إصدار أو تجديد الجواز من منصة ” أبشر “
1.الدخول في خدمة ( أبشر ).
2.اختيار الخدمات الإلكترونية ومن ثم إصدار جواز سفر أو تجديده.
3.اختيار اسم المستفيد من الخدمة.
4.تظهر بيانات تجديد الجواز ويتم اختيار صلاحية مدة الجواز وكذلك مكان تسلم الجواز من إدارات الجوازات أو البريد السعودي والتأشير على الموافقة على الشروط والأحكام.
5. تأكيد الطلب، تظهر نسخة غير أصلية من الجواز للتأكد من بياناته والتأشير على الشروط والأحكام المتعلقة بتجديد وإصدار الجواز.
6. تظهر صفحة تأكيد الطلب وبيانات الجواز الجديد وتتم طباعتها وتسليمها للبريد السعودي أو إدارة الجوازات عند تسلم الجواز.وفق “أخبار 24”.
ملاحظات مهمة:
1- ” يحق للحاضن أو الحاضنة – سعوديي الجنسية – إصدار الجواز والسفر بالمحضون أو التصريح له “
2-“يُمكن للأولاد ممن تجاوزوا سن الحضانة وأقل من (21) واحد وعشرين عاماً السفر بموافقة الأب فإن كان متوفى فللأم، وإذا كان الأبوان المواطنان متوفيين فلأحد الإخوة لمن بلغ (21) واحدا وعشرين عاماً فأكثر من المذكورين في صك حصر الورثة إصدار جوازات سفرهم والتصريح لهم بالسفر، أو من يفوضه النظام”.
3-عند وجود اختلاف ترجمة الاسم باللغة الإنجليزية أو تاريخ الميلاد يتطلب مراجعة الأحوال المدنية.
4- سفر المواطنين من دون سن (21) الواحد والعشرون عاماً يشترط أن يكون بموافقة ولي الأمر، ويستثنى من ذلك:
أ- المتزوجين.
ب – المبتعثين للدراسة في الخارج شريطة إحضار ما يثبت ذلك من وزارة التعليم.
ج- الموظفين المشاركين في مهمات رسمية في الخارج بموجب خطاب من مراجعهم.
5- “عند مراجعة من يدعي فقدان أو سرقة أو تلف جواز سفره، يتم التحقيق معه من قبل اللجان الإدارية بإدارت الجوازات، أو مع من له الحق في إصدار الجواز لمن هم دون سن (21) الواحد والعشرين عاماً، أو تفويض من يراه في خدمة ( أبشر )، لمعرفة حقيقة ادعائه وتسجيل القرائن والأدلة التي تؤيد ادعاءه أو تنفيه، ويتم إصدار القرار الإداري بحقه من قبل اللجنة الإدارية الفرعية، ومن ثم الرفع للجنة المركزية بالمديرية العامة للجوازات للمصادقة عليه أو تعديله، وفي حال صدر القرار الإداري بمنحه جواز سفر بديلا يتم إصدار الجواز وفقاً للمادة الخامسة من هذه اللائحة”.
6- “جواز السفر السعودي وثيقة سفر أمنية هامة تمنح لكل مواطن سعودي اختيارياً بموجب الهوية الوطنية أو سجل الأسرة”.