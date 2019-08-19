«غضروف الركبة» يحرم الشباب خدمات بلعمري 30 يوما

أعلن نادي الشباب، الأحد، إصابة الجزائري جمال بلعمري لاعب فريقه الأول لكرة القدم، بتمزق في غضروف الركبة، مشيراً أن فترة غيابه عن الفريق قد تمتد إلى شهر.
وكتب الشباب عبر حسابه في “تويتر”:”كشفت الفحوصات الطبية التي أجريت للمحترف الجزائري جمال بلعمري عن إصابته بتمزق في غضروف الركبة، قد تبعده عن الفريق قرابة الشهر.
ميدانياً، قاد الأرجنتيني بابلو مانويوفيتش مساعد المدرب تدريبات الفريق الشباب، نظراً لارتباط المدرب بحفل تدشين الدوري، الذي أقيم اليوم في جدة، حيث خضع اللاعبون إلى تدريبات لياقية وفنية وتكتيكية في مقر النادي من خلال مجموعات.وفق “الرياضية”.
ويحل الشباب ضيفاً على الفتح، السبت المقبل، في افتتاح مبارياتهما في دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.