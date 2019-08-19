نشرت دارة الملك عبدالعزيز التاريخية صورتان تاريخيتان، أظهرتا أول اتحاد سعودي لكرة القدم في البلاد، وأول فريق كرة قدم أسس في مدينة الرياض.
وأظهرت الصورة الأولى التي يعود تاريخها لعام 1952 (1371 هـ)، أعضاء اتحاد الظهران والذي كان أول اتحاد سعودي لكرة القدم، وهم: (علي الغامدي، عبدالمنعم مجذوب، حمدان شاهين، حاتم الزغيبي، عبدالكريم العيسوي، عبدالعزيز العومي، عبدالله زارع).
وبينت الصورة وقوف أعضاء الاتحاد بجوار بعضهم، وكان عدد منهم يرتدي الزي السعودي، فيما ارتدى آخرون بدلة وعلى رأسهم غترة وعقال.
فيما أظهرت الصورة الثانية التي يعود تاريخها لعام 1946 (1365 هـ)، فريق الموظفين وهو أول فريق كرة قدم أسس في مدينة الرياض.
وفق “أخبار 24”.