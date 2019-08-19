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اخبار رياضية > الثنائي البوسني زوكانوفيتش وألفيس في التشكيلية الأساسية للأهلي أمام العدالة
19/08/2019   5:19 م

الثنائي البوسني زوكانوفيتش وألفيس في التشكيلية الأساسية للأهلي أمام العدالة

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أفادت مصادر بأن المدير الفني الكرواتي للنادي الأهلي، برانكو إيفانكوفيتش، قرر الاعتماد على الثنائي البوسني، المدافع زوكانوفيتش، ولاعب خط الوسط ألفيس ساريتش، في التشكيلة الأساسية للفريق.

وأوضحت المصادر، أن برانكو سيدرج اللاعبين في القوام الأساسي للفريق في المواجهة المرتقبة أمام العدالة الخميس المقبل على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة.

يذكر أن الفريق أجرى تدريبه أمس (الأحد) على ملعب الأمير محمد العبد الله الفيصل، حيث تم التركيز على النواحي الفنية والنهج التكتيكي الذي ينوي برانكو اتباعه في اللقاء.وفق “أخبار 24”.

الثنائي البوسني زوكانوفيتش وألفيس في التشكيلية الأساسية للأهلي أمام العدالة

اخبار رياضية
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