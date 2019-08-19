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اخبار رياضية > مدرب الهلال يقرر الإبقاء على الرباعي الأجنبي في قائمة الفريق للبطولة الآسيوية
19/08/2019   5:18 م

مدرب الهلال يقرر الإبقاء على الرباعي الأجنبي في قائمة الفريق للبطولة الآسيوية

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أفادت مصادر بأن المدير الفني لنادي الهلال، الروماني رازفان لوشيسكو، قرر الإبقاء على الرباعي الأجنبي (غوميز، وكاريلو، وجيوفينكو وجانغ هيون سو)، ضمن القائمة الأساسية للفريق في البطولة الآسيوية.

وأوضحت المصادر طبقاً لـ”الشرق الأوسط”، أن رازفان طلب تدعيم الفريق بثلاثة لاعبين محليين في ثلاثة مراكز، وهي حراسة المرمى والظهير ورأس الحربة.

وكان الهلال قد كشف عن القميص الثاني للفريق، والذي يتشكل من اللونين الأبيض والفضي، حيث من المقرر أن يرتديه خلال لقائه أمام الرائد في الجولة الثانية من الدوري، فيما ينتظر أن يتم الكشف عن الطاقم الثالث منتصف الدور الأول.

مدرب الهلال يقرر الإبقاء على الرباعي الأجنبي في قائمة الفريق للبطولة الآسيوية

اخبار رياضية
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