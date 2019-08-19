سييرا يتجاهل ضم المغربي “داكوستا” لقائمة الاتحاد الآسيوية

أثارت اختيارات المدرب التشيلي لنادي الاتحاد، خويس لويس سييرا، للمحترفين الأجانب في القائمة الآسيوية، العديد من التعليقات بين جمهور الفريق بين مؤيد ومعارض.
وتجاهل سييرا ضم اللاعب المغربي مروان داكوستا للقائمة، في ظل قناعته بالرباعي الحالي (إيمليانو، خيمنيز، فيلانويفا، رومارينهو)، وبرر ذلك بتأخر انضمام اللاعب لمعسكر الفريق بمانشستر بعد انتهائه من بطولة إفريقيا مع منتخب بلاده.
وأفادت مصادر بحسب “عكاظ” بأن إدارة الفريق حاولت إثناء سييرا عن استبعاد داكوستا، لكن المدير الفني أقنعهم بضرورة فرض مبدأ المساواة بين اللاعبين ومنح فرصة تمثيل الفريق للاعب الأكثر جاهزية بغض النظر عن الأسماء، وذلك بهدف تطبيق الانضباط.