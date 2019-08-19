“سكني” يُسلم 10.3 ألف قطعة أرض مجانية لمستفيديه خلال “يوليو” الماضي

أعلن برنامج “سكني” التابع لوزارة الإسكان تسليم 10.29 ألف أرض مجانية خلال شهر يوليو الماضي للمواطنين الذين تم التخصيص لهم في الدفعات الشهرية الماضية من البرنامج.
وأوضح “سكني” أن التسليم شمل 197 قطعة أرض للمواطنين المستحقين في منطقة الرياض، و2740 أرضا في منطقة مكة المكرمة، و214 أرضا في منطقة الجوف، و964 أرضا في منطقة المدينة المنورة، و4065 أرضاً في منطقة عسير، و1292 أرضا في منطقة نجران، و509 أراض في منطقة جازان، و13 أرضا في منطقة الباحة، و60 أرضا في حائل، و121 أرضا في منطقة القصيم.
وأشار البرنامج إلى أن إجراءات تسليم الأراضي المجانية مستمرة في فروع وزارة الإسكان في مختلف المحافظات بمساحات تتراوح ما بين 450 م2 إلى 527 م2 للقطعة الواحدة، وذلك بعد استكمال المستفيدين لإجراءات الحجز واختيار المخطط المناسب لهم.
ولفت إلى أن الأراضي المجانية تعتبر أحد الخيارات السكنية التي يتيحها البرنامج، إذ يقدم أيضاً فرص تملك “فيلا” ضمن مشاريع الوزارة، أو شراء وحدة سكنية تحت الإنشاء ضمن مشاريع الشراكة مع القطاع الخاص، إضافة إلى شراء وحدة سكنية جاهزة من السوق، أو الحصول على قرض عقاري مدعوم الأرباح بنسبة 100% لمن يمتلكون أراضي وذلك لبناء منازلهم.وفق “أخبار 24”.
يذكر أن المرحلة الثالثة من برنامج “سكني 2019” تشمل تخصيص 200 ألف خيار سكني وتمويلي، منها 50 ألف وحدة سكنية بالشراكة مع القطاع الخاص و50 ألف أرض سكنية مجانية، إضافة إلى 100 ألف قرض مدعوم بالشراكة بين صندوق التنمية العقارية والبنوك والمؤسسات التمويلية.